無視伊朗軍事行動 美國防部：未達重啟戰爭門檻

美參謀首長聯席會議主席凱恩（前）與國防部長赫格塞斯，5日出席聯合記者會。（路透）

華爾街日報報導，美國參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）5日指出，自美伊停火協議生效以來，伊朗的軍事行動，包括對商船開火、扣押兩艘船隻等，都未升級至「重啟戰爭的門檻」。

凱恩與美國國防部長赫格塞斯一同出席聯合記者會。他補充，「任何對手不應將我們目前的克制誤解為缺乏決心」。赫格塞斯則強調美國對疏通荷姆茲海峽航運所作的努力，他說，停火協議仍有效。

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相關言論發表之際，阿拉伯聯合大公國5日表示，其防空系統攔截了伊朗新一輪的攻擊。前一天，阿聯面臨伊朗一系列對其船隻與關鍵能源設施的襲擊，考驗已持續4週的停火協議，並引發雙方相互威脅。

赫格塞斯表示，美國仍希望與伊朗達成協議。伊朗外交部長則警告美國，不要「再度陷入泥淖」。

美國總統川普說，他的重點是防止伊朗取得核子武器，似乎淡化對伊朗飛彈計畫實施嚴格限制的可能性。

美國國防部指出，在美軍引導兩艘懸掛美國國旗的商船通過荷姆茲海峽後，更多船隻正在通行該海峽「途中」。

油價4日跳漲後，5日走跌。國際油價指標布蘭特原油下跌3.22%，每桶報110.8美元，西德州中級原油跌4.34%，報101.8美元。

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