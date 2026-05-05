老鼠成日本住宅最常見害獸 首重防堵入侵檢查縫隙

近日台北老鼠蹤跡頻傳，且國內今年已累計兩例漢他病毒病例，且都集中於雙北。（資料照）

日本近年除熊害頻傳外，日常生活周遭的小型害獸問題同樣不容忽視。根據東京害獸防治公司調查，在全國各地住宅中，「老鼠」是最常見的入侵害獸，已成為影響居家安全與衛生的主要隱患。

調查針對過去3年內曾遭害獸侵擾的20至70歲獨棟住宅住戶，共1005人。結果發現，不論北海道、東北、關東或關西、四國、九州、沖繩地區，老鼠的出現比例均居第一，最高達近5成。

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相較下，各地第2、第3名害獸則呈現區域差異，例如關東、四國的第2名是白鼻心，關西、九州則以鼬為主，北海道則有烏鴉問題，部分地區甚至有蝙蝠出沒。

調查同時指出，民眾最早察覺出現害獸的時間多集中於春季（48.6%）與夏季（46.4%），顯示隨著氣溫回升與繁殖期到來，害獸活動明顯增加。

面對老鼠問題，各地政府也提出防治對策。以東京都內自治體為例，包括目黑區及江東區等地均強調，相較起捕殺，最重要的是「防堵入侵」。

目黑區指出，常見潛入家中的老鼠主要分為3種，首先是最大的褐鼠，體長約22至26公分。這種老鼠耳朵較小、尾巴比身體短，性格凶猛，常在下水道等潮濕處活動，擅長游泳，甚至可能從馬桶中出現。

其次是黑鼠，體長約15至23公分，特色是耳朵大、尾巴比身體長，常出現在天花板等高處乾燥的地方，以垂直移動為主，擅長攀爬，甚至能在電線上行走。至於體型最小的小家鼠，會潛入倉庫等地方，近年已經較為少見。

由於老鼠僅需約1.5至2.5公分（約500日圓硬幣大小）的縫隙即可進入室內，建議民眾檢查排水管、通風口、冷氣孔及牆面裂縫，並以金屬網、鋼絲球或填縫材料加以封堵。

習性方面，由於老鼠每天需要進食自身體重約1/10至1/4的食物，且因為胃很小，需要頻繁進食，如果不進食，天冷時約1天、天熱時約4至5天就會餓死，因此，當局也呼籲避免提供食物來源，包括將食品收納於密閉空間、使用密封垃圾桶，以及清理可能成為築巢材料的雜物，以降低老鼠棲息誘因。

若已發生鼠患，則可輔以黏鼠板或毒餌進行控制，但這類方式多屬短期應對，且毒餌可能造成老鼠死於隱蔽處而產生腐敗問題，因此不建議夏天使用。

另據日本厚生勞動省資料，自從1999年「感染症法」施行以來，日本尚未確認出現漢他病毒感染病例。不過，老鼠仍可能攜帶沙門氏菌等病原，會污染食物與廚具。此外，老鼠可能啃咬柱子、家具，甚至電線與瓦斯管，造成漏電、火災或瓦斯外洩，仍須注意防範。

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