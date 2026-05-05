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    首頁 > 國際

    美伊荷姆茲海峽爆衝突 赫格塞斯：停火未結束

    2026/05/05 21:39 即時新聞／綜合報導
    美國戰爭部長赫格塞斯在記者會上強調，美國與伊朗仍保持停火態勢。（美聯社）

    美國戰爭部長赫格塞斯在記者會上強調，美國與伊朗仍保持停火態勢。（美聯社）

    伊朗與美國昨日在荷姆茲海峽再度爆發衝突，不過美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今（5日）強調，美國與伊朗之間的停火並未結束，而總統川普（Donald Trump）提倡的「自由計畫」（Project Freedom）與針對伊朗的軍事行動，完全是兩回事。

    《路透》報導，赫格塞斯今日在五角大廈記者會上對媒體說明，自由計畫不同於2月底美國對伊朗發動的史詩狂怒軍事行動（Operation Epic Fury），「自由計畫本質上是防禦性的，範圍明確且持續時間有限，唯一的任務就是保護無辜的商業船隻遠離伊朗侵略。美軍不需要進入伊朗水域或領空。沒有必要，我們無意交戰。」

    赫格塞斯接著指出，美軍仍然全面封鎖伊朗的海港，但自由計畫只是短期任務，盟國需要自行挺身而出捍衛荷姆茲海峽航權，「全世界比我們更需要這條航道。我們正在穩定局面，讓商業再次恢復流通，但我們期望世界會在適當的時機站出來，很快我們就會把責任交還給你們。」

    有記者詢問，美伊昨日在荷姆茲海峽的衝突是否代表停火局勢被打破？赫格塞斯回答：「不，停火沒有結束。」

    他補充說：「我們說過，我們會積極防衛，也說到做到。伊朗很清楚這一點，最終是否會升級成違反停火，將由總統來決定。」

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