東京池袋驚現「行李箱棄置潮」 民宿周邊淪陷、羽田機場也受害

東京都池袋的住宅區隨處可見被遺棄的行李箱，有些被貼上了「大型垃圾」的貼紙。（圖擷取自@fnnp-hs7mr社群平台「YouTube」）

被譽為東京商業與文化核心的豐島區池袋，近期在車站周邊出現異常景象。住宅區各角落隨處可見被遺棄的行李箱，有些還貼上「大型垃圾」的貼紙，有些則被棄置在寫有各國語言、提醒垃圾清運規則的看板旁。甚至在大馬路邊，也能看到行李箱被隨意棄置。

《FNN》報導，據記者實地調查，光是在池袋站北側，就發現了9個被棄置的行李箱。附近居民受訪時語帶無奈表示，這種情況相當常見，過去甚至有人把行李箱丟在自家門口，裡面雖然裝著相機等物品，但送交派出所後最終也無人認領；更有居民指著路邊行李箱感嘆，明明看起來沒壞，卻在那裡放了兩、三個月。

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常目睹這類情況的女性居民指出，這些行李箱多半不是日本品牌，且通常出現在民宿附近。外界研判，這些行李箱大多屬於民宿旅客，可能是因為在日旅遊期間購買了太多商品，更換新行李箱後便將舊的隨地丟棄。

同樣的非法棄置問題，也蔓延至羽田機場國際航廈。機場內持續播放著英文、中文等多國語言廣播，呼籲旅客切勿隨意遺棄行李箱，務必自行帶走。

面對日益嚴重的棄置問題，也有業者開始推動回收再利用。一家位於池袋的行李箱維修專門店，至今已從全日本20家分店，收購了約1000個被飯店等地遺棄的行李箱，進行修復後再重新販售。業者表示，除了維修，現在也提供行李箱收購服務，外國觀光客的使用比例正逐漸增加。

業者市村修一郎指出，行李箱棄置已成為全國性問題，目前正致力於加強與各地方自治體合作，希望為解決此一社會問題盡一份心力。

池袋站周圍出現很多「被丟棄」的行李箱。（圖擷取自@fnnp-hs7mr社群平台「YouTube」）

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