富士山閉山期滑落意外頻傳 救助「收費化」爭議再起

隨著登山者在富士山閉山期間強行上山導致事故頻傳，「救助收費化」的議題成為焦點。（美聯社資料照）

位於日本富士山五合目的展望廣場，儘管目前仍處於閉山期間，但在黃金週時期，依然可見大量家族遊客與外籍觀光客前來遠眺山頂。雖然天氣晴朗，但氣溫偏低，山頂仍覆蓋著厚重的積雪。

據《FNN》報導，在這段登山道封閉的期間，富士山發生了一起中國籍男子滑落的意外。3日有位23歲的中國籍男子在富士山九合目附近坐下休息時，不慎失去平衡向下滑落數百公尺。該男子隨後自行下山抵達五合目並被送醫救治，初步判斷為輕傷。

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在閉山期間的富士山，外籍登山客遭難事故接連不斷，如何進行救助活動已引發廣泛討論。根據2026年3月拍攝的影像顯示，靜岡縣警山岳遭難救助隊曾在暴風雪的深夜中，於極其險惡的氣候條件下運送外籍遇險滑雪者，隊員在救助過程中同樣面臨生命危險。

隨著登山者在閉山期間強行上山導致事故頻傳，「救助收費化」的議題成為焦點。靜岡縣富士宮市市長須藤秀忠認為，「發生山難獲救卻不需要負擔費用，這種想法太過輕率且投機。」當地居民與工作人員也指出，「許多遊客（特別是外籍人士）不聽勸阻入山，是因為救助免費，因此支持改為收費制。」

目前埼玉縣是日本唯一實施「救助收費化」的地區。若出動防災直升機救助，會要求遭難者負擔油資，飛行每5分鐘收費8000日圓（約新台幣1632元）；救助時間平均約1小時，遭難者需負擔約10萬日圓（約新台幣20400元）。靜岡縣民普遍認為此金額尚屬合理，畢竟登山救助不僅極具危險性，且龐大開支目前全由稅金支付。

針對「救助收費化」，靜岡與山梨兩縣雖持續進行協議，但尚未提出具體方向。靜岡縣知事鈴木康友對此表示，「由於這不僅是富士山的問題，最理想的情況是由中央政府發布全國統一的規範規則。」

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