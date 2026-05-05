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    首頁 > 國際

    伊朗國會議長稱荷姆茲方程式成形 酸美國受不了現狀

    2026/05/05 21:03 即時新聞／綜合報導
    伊朗國會議長卡利巴夫發文說，美國無法忍受荷姆茲海峽的局面維持現狀。（美聯社資料照）

    伊朗國會議長卡利巴夫發文說，美國無法忍受荷姆茲海峽的局面維持現狀。（美聯社資料照）

    伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Qalibaf）今（5）日再度發文嗆聲美國，他聲稱儘管美國違反了停火協議，但荷姆茲海峽的局面正在逐漸穩定，況且美國無法忍受現狀繼續維持，但對於伊朗來說「我們都還沒開始呢」。

    卡利巴夫在X平台PO文說：「荷姆茲海峽的新方程式正在穩固成形，儘管航運安全與能源運輸被美國及他們的盟友藉由違反停火協議及封鎖手段嚴重威脅。當然，他們的惡行會逐漸減少。」

    卡利巴夫接著指出：「我們非常清楚，現狀的持續對美國而言是無法忍受的，但對我們來說甚至不算是開始。」

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