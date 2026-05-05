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    首頁 > 國際

    女高中生當街遭砍頸慘死！ 隨機殺人犯落網：看到她就起殺意

    2026/05/05 19:45 即時新聞／綜合報導
    光州5日發生一起震驚韓國社會的隨機砍人案。示意圖，與本文無關。（圖翻攝自光州警察臉書「광주경찰」）

    光州5日發生一起震驚韓國社會的隨機砍人案。示意圖，與本文無關。（圖翻攝自光州警察臉書「광주경찰」）

    南韓光州今天（5日）凌晨發生一起隨機砍人案，造成一死一傷，兇手犯案後逃逸。過了10多個小時，兇手終於被逮捕，落網後供稱自己原本是想輕生，但看到完全不認識的被害人後突然起了殺意。

    綜合韓媒報導，事發於光州廣域市光山區月桂洞街頭，一名20多歲張姓男子在5日凌晨零時11分（台灣時間4日深夜11點11分）左右，突然持刀攻擊一名年僅17歲的女高中生，另外有一名與被害人同齡的男高中生聽到尖叫聲試圖上前救援，也被張男砍傷。

    張男犯案後馬上逃離現場，一開始被砍的女高中生被兇手瞄準頸部砍殺，雖然緊急送醫，仍因重傷不幸宣告不治。至於男高中生則是手部受傷，沒有生命危險。

    警方隨即展開追緝。案發約莫11個小時後，今日上午11點多（台灣時間5日上午10點多）在張男的住處附近將其逮捕，依殺人罪、殺人未遂等罪嫌移送法辦。

    張男接受警方訊問時供稱，自己原本想著輕生，不料在路上看到女高中生經過，突然起了殺意。警方調查3人關係，確認3人互相不認識，此乃嫌犯與被害人之間沒有明確仇恨，隨機鎖定陌生人犯案的無差別犯罪。

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