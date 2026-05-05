美國空優優勢動搖？美參議員投書WSJ疾呼重整空軍戰力

中國成都飛機工業集團（成飛）正在研發的第六代重型戰鬥機，被外界暫時定名為J-36。（取自網路）

美國長期在空中享有軍事優勢，但聯邦參議院軍事委員會共和黨參議巴德（Ted Budd）與民主黨參議員夏亨（Jeanne Shaheen）兩人四日聯名投書美國華爾街日報，警告美國空優正面臨嚴峻挑戰。兩人指出，隨著中國大規模擴張軍力並加速新世代戰機發展，美國對中國的關鍵空中優勢正逐漸流失。

文中指出，自21世紀以來，美軍憑藉速度、匿蹤與感測能力，在歷次現代戰爭中掌握制空權。然而，未來情勢已出現變化。兩人指出，中國正加速發展新一代戰機，包含J-36與J-50，並有望成為全球首個部署第六代匿蹤戰機的國家。相較之下，美國新一代戰機F-47預計2028年才會首飛，正式服役時間更可能落在2030年代中期。

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投書分析，美國空中戰力正面臨國防工業產能下滑、機隊老化與妥善率偏低，以及飛行員人才流失三大結構性問題。兩人指出，過去數十年來，預算削減與產業整併削弱航空製造基礎。F-22匿蹤戰機原規劃生產750架，最終僅完成187架即停產；空軍戰機總數也從1990年的約4100架減至2024年的2000架，其中僅約1300架具備實際作戰能力，為歷史低點。

目前美國空軍戰機平均機齡超過27年，妥善率僅約五成；KC-135空中加油機服役更逾60年。再加上零組件短缺與供應鏈萎縮，維持戰備能力日益困難。此外，為加快人員補充，新進飛行員年飛行時數已由逾200小時降至約150小時，訓練壓縮恐影響戰力品質。同時，中生代飛行員轉往民間航空業發展，導致經驗斷層擴大。

投書指出，中國國防支出在過去30年間已成長13倍，正以近乎「國家總動員」模式推動軍工發展，先進戰機產量到2027年可能較美國高出近兩倍。其戰略目標包括在台海取得空優，並嚇阻西方國家介入印太地區。

為扭轉劣勢，兩名參議員提出三項建議，首先是穩定採購機制，給予供應商多年度採購授權（如F-35與F-15EX），提供產業穩定需求，帶動產能擴張與成本下降。其次是擴充戰機規模，目標在2035年前將戰機數量提升50%，以因應大國衝突需求。最後是強化人才留任，提高獎金並改善服役環境，留住關鍵飛行人才。

兩人最後強調，空中優勢對美國並非理所當然。面對中國快速崛起，美國若未及時調整國防投資與政策，恐在未來衝突中失去關鍵制空權。

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