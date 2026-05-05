觀摩「肩並肩」軍演！小泉進次郎抵菲律賓 擬移交6艘護衛艦

日本防衛大臣小泉進次郎週二（5日）抵達菲律賓，會見菲國總統小馬可仕。（路透社）

日本防衛大臣小泉進次郎週二（5日）抵達菲律賓首都馬尼拉，除會見菲國總統小馬可仕以深化雙邊國防聯繫，也將親自見證「肩並肩」年度大型聯合軍演。

據《美聯社》報導，小泉進次郎在今日與菲國總統小馬可仕及國防部長鐵歐多洛的會談中，預計討論日本舊型護衛艦的移轉計畫。

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菲律賓海軍陸戰隊上校耶南德茲（Dennis Hernandez）也透露，日方正研議提供至多6艘「阿武隈級」護衛艦（Abukuma-class），該艦具備防空、偵測水面及水下威脅的能力，能顯著提升菲國在爭議海域的巡邏量能。

明天（6日）小泉將與印度、澳洲等16國代表，共同前往呂宋島北部的抱威（Paoay）視導「肩並肩」聯合軍演重頭戲。日、菲兩國於2024年簽署《相互准入協定》（RAA），為日本派遣部隊參與大規模戰鬥演習鋪路，此次更有約1400名日本自衛隊員參與本次聯合軍演。演習計畫顯示，菲、美、日、加四國將發射實彈，擊沉一艘距海岸40公里的退役戰艦，日本自衛隊更將發射「88式陸基反艦飛彈」執行精準打擊。

在抵達菲律賓前，小泉進次郎已先於週一（4日）訪問印尼並簽署國防合作協議。小泉進次郎出訪前曾表示，面對二戰後最嚴峻且複雜的安全環境，日本必須與盟友及志同道合的國家，建立「多層次網絡」以強化威懾力。

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