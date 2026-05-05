為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    賴清德訪史瓦帝尼凸顯美中緊張 《時代》解析「抵達後宣布」模式

    2026/05/05 16:59 編譯陳成良／綜合報導
    總統賴清德擺脫外交打壓，成功出訪史國。（圖擷自賴清德臉書）

    總統賴清德擺脫外交打壓，成功出訪史國。（圖擷自賴清德臉書）

    美國《時代雜誌》（TIME）指出，總統賴清德此次採取「先抵達、後宣布」的出訪方式，使行程在事前較不易被外部掌握，進而降低可能遭遇的干擾。

    根據《時代雜誌》報導，賴清德抵達史瓦帝尼後官方才發布行程，這類「先抵達後宣布」（arrive then announce）的模型，能降低外部力量對外交行動的干擾風險。

    中國外交部對此發表強烈措辭。北京在聲明中形容該舉動為「卑劣行徑」，並以「老鼠過街」形容此種行程安排。報導提到，中方要求相關國家不要替台獨分裂分子「火中取栗」。

    在此次出訪前，相關計畫曾面臨實質阻礙。報導提到，上個月有3個國家受壓撤銷飛越許可。根據《彭博》資訊，當時德國與捷克也未同意相關的過境請求。

    賴清德在社群平台表示，台灣參與國際的決心不會因外部壓力退縮。報導提到，賴清德此行返程同樣未事先公布，其辦公室先前曾釋出可能延長停留的訊息，顯示對行程受干擾的考量。

    美中峰會前夕 台灣憂成為討論籌碼

    報導提到，美國國務院重申台灣是「能力出眾」的夥伴。不過，隨著美中元首峰會預計於5月14、15日舉行，台灣內部的關注度持續升高。外交部政務次長吳志中先前曾表示，台灣需避免在峰會中成為討論的「菜單」。

    《時代雜誌》指出，中方已將台灣議題視為美中關係中的重要風險。中方強調台灣問題涉及其核心利益，並要求美方做出選擇。相關外交模式的後續應用情況，仍有待觀察。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播