賴清德訪史瓦帝尼凸顯美中緊張 《時代》解析「抵達後宣布」模式

總統賴清德擺脫外交打壓，成功出訪史國。（圖擷自賴清德臉書）

美國《時代雜誌》（TIME）指出，總統賴清德此次採取「先抵達、後宣布」的出訪方式，使行程在事前較不易被外部掌握，進而降低可能遭遇的干擾。

根據《時代雜誌》報導，賴清德抵達史瓦帝尼後官方才發布行程，這類「先抵達後宣布」（arrive then announce）的模型，能降低外部力量對外交行動的干擾風險。

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中國外交部對此發表強烈措辭。北京在聲明中形容該舉動為「卑劣行徑」，並以「老鼠過街」形容此種行程安排。報導提到，中方要求相關國家不要替台獨分裂分子「火中取栗」。

在此次出訪前，相關計畫曾面臨實質阻礙。報導提到，上個月有3個國家受壓撤銷飛越許可。根據《彭博》資訊，當時德國與捷克也未同意相關的過境請求。

賴清德在社群平台表示，台灣參與國際的決心不會因外部壓力退縮。報導提到，賴清德此行返程同樣未事先公布，其辦公室先前曾釋出可能延長停留的訊息，顯示對行程受干擾的考量。

美中峰會前夕 台灣憂成為討論籌碼

報導提到，美國國務院重申台灣是「能力出眾」的夥伴。不過，隨著美中元首峰會預計於5月14、15日舉行，台灣內部的關注度持續升高。外交部政務次長吳志中先前曾表示，台灣需避免在峰會中成為討論的「菜單」。

《時代雜誌》指出，中方已將台灣議題視為美中關係中的重要風險。中方強調台灣問題涉及其核心利益，並要求美方做出選擇。相關外交模式的後續應用情況，仍有待觀察。

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