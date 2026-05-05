加強電網安全防護 歐盟禁用中國製太陽能「逆變器」

歐盟禁止使用中國製逆變器（inverter）。（法新社資料照）

香港《南華早報》報導，歐盟禁止其資助的乾淨能源計畫，使用中國製逆變器（inverter），擔心其對歐盟電網構成風險，並將優先採用歐洲製逆變器。歐盟執委會表示，這是針對中國等高風險供應商，採取一系列行動的第一步。

近年來，歐盟對於中國主導綠色科技領域的疑慮愈來愈深，擔心歐盟依賴中國的供應，會成為日益嚴重的弱點。逆變器被稱為太陽能系統的「大腦」，可協助將再生能源接入電網。歐盟官員表示，上述禁令自4月初起即已生效，適用於新計畫，對於已推進的計畫，則給予部分彈性。

請繼續往下閱讀...

歐盟已將中國、俄羅斯、北韓和伊朗等4國列為高風險國家，但只有中國在歐洲的逆變器市場占主導地位。中國掌控全球80%的逆變器供應。

天然資源諮詢業者Wood Mackenzie今年1月發布的報告顯示，中國華為和陽光電源 （Sungrow）在去年上半年名列全球太陽能逆變器製造商前2名，領先德國的SMA和奧地利的Fronius。歐盟官員指出，這項政策適用於來自中國、特別是來自華為及陽光電源等公司生產的逆變器。

歐盟計劃優先採用歐洲製造的逆變器，或選擇被認為是理念相近國家的供應商，例如日本、南韓、美國或瑞士。

歐盟官員指出，這可能只是其採取的一系列行動的第一步，最終可能導致歐盟對「網路安全法」的修訂，進而賦予歐盟完全禁止高風險供應商進入歐盟市場的權利。

不過，中國歐盟商會警告，這類政策有可能引發北京當局的反制措施，並使中歐之間的貿易關係陷入惡性循環。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法