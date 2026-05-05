換妻客占4成！ 法國阿格德角「天體之都」變調

位於法國南部的「阿格德角」（Cap d'Agde）素有「天體之都」美名。（法新社）

位於法國南部的「阿格德角」（Cap d'Agde）素有「天體之都」美名，然而隨著近年來大量「換妻愛好者」的湧入，使得這座單純追求赤裸回歸自然的度假勝地逐漸變調。

英國《太陽報》報導，阿德格角天體村，在旅遊旺季可容納多達4萬名遊客，街道上隨處可見一絲不掛的民眾出入超市、理髮店。不過自從「國際換妻客」大量湧入後，傳統天體主義者維持長達數十年的平靜與規範，也隨之被打破。

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英國遊客芭芭拉（Barbara）與其丈夫，連續30年光顧阿德格角，她指出，目前的遊客組成已與數十年前大不相同。她估計，目前的遊客比例中，換妻客已占到四成。

芭芭拉指出，儘管街道上掛有禁止「性暴露行為」的警告標語，違者最高可處一年監禁及1萬5千歐元（約新台幣52萬元）罰鍰，但男女在公共場合進行性行為的情況，卻屢禁不止。她表示，「我再也不會再踏上那片沙灘了，那已經變了。」

當地最令人震驚的亂象發生在「豬灣」海灘（Bay of Pigs）。曾有記者現場直擊有男女公然交合，引發數十名裸身男子圍觀甚至自慰，且當時附近還有帶著小孩散步的家庭經過。

雖然2008年間曾發生傳統天體主義者與換妻俱樂部之間的激烈衝突，甚至出現俱樂部遭人縱火的仇恨事件，但目前的氣氛已趨於緩和。當地房地產中介兼作家鮑姆（Victoire Baume）表示，雖然阿格德角已不再存粹，但此地在全球的知名度正持續攀升，即便在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）高峰期，村子曾一度爆發7000人感染的疫情，但該地也並未因此沒落，反而吸引更多國際訪客湧入。

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