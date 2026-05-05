大西洋郵輪爆漢他病毒疫情3死、1英男確診 2船員疑感染

荷蘭海洋探險公司（Oceanwide Expeditions）旗下郵輪宏迪斯號（MV Hondius）疑似爆發漢他病毒（hantavirus）群聚感染疫情。（法新社）

隸屬於荷蘭海洋探險公司（Oceanwide Expeditions）的郵輪「宏迪斯號」（MV Hondius），疑似在航行途中爆發漢他病毒群聚感染。截至目前為止，已有1對荷蘭夫婦及1名德國人不幸病逝，另有1名69歲英國籍乘客確診，目前在南非約翰尼斯堡住院，病情危重。此外，公司也透露有2名船員出現疑似感染症狀。

綜合外媒報導，郵輪營運公司透露，目前該船停泊於非洲西北部外海的佛得角（Cape Verde）附近，船上共有來自23個國家、約150名乘客。除了已病逝者外，公司證實另有2名船員（英國籍與荷蘭籍）出現疑似感染症狀，其中一人病情嚴重，正緊急安排送醫救治。

請繼續往下閱讀...

南非衛生部長莫特索阿萊迪（Aaron Motsoaledi）表示，由於漢他病毒目前尚無特效藥，僅能採取對症支持療法。目前英國外交部已介入，與南非、西班牙及葡萄牙等國合作，為該名已確診的英國公民提供協助。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法