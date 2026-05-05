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    被讚「不屈不撓」！賴清德突圍返台 外媒聚焦強硬宣告出訪權利

    2026/05/05 15:00 編譯陳成良／綜合報導
    總統賴清德5日搭乘史瓦帝尼國王專機返抵台灣。（記者朱沛雄攝）

    總統賴清德5日搭乘史瓦帝尼國王專機返抵台灣。（記者朱沛雄攝）

    總統賴清德5日結束非洲友邦史瓦帝尼訪問返抵國門。賴清德強調，國家元首互訪是主權國家的基本權利；此一表態獲得多家國際權威媒體聚焦報導，將此行定位為台灣展現外交韌性的重要行動。

    外媒高度關注賴清德落地後的公開談話。根據《美聯社》與《法新社》5日發自桃園機場的報導，2家媒體均引述賴清德強調的「國家元首互訪是基本權利」與「台灣人有權與世界接軌」作為報導核心。

    《美聯社》在報導中使用「不屈不撓」（Undeterred）一詞，形容賴清德在面對外部壓力後仍重新安排行程抵達非洲；《彭博》則引述東海大學政治系教授張峻豪的分析指出，北京的打壓行為引發台灣民眾反感，此行反而強化了台灣參與國際的決心。

    《時代雜誌》（TIME）分析指出，台灣此次採取「先抵達後宣布」的策略，成功繞過外部干擾。報導認為，這種模式展示了台灣在外交困境中的靈活性；《半島電視台》（Al Jazeera）則提到，儘管面臨航權取消等經濟脅迫壓力，台灣領導人仍完成出訪，向國際社會展現強烈的戰略韌性。

    國際媒體多將此行置於美中大國博弈的框架中觀察。《法新社》特別提及，中國外交部曾對此行發表負面評價。然而，美國國務院隨即重申，台灣是能力出眾且值得信賴的夥伴，肯定台灣與全球建立關係帶來的顯著利益。

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