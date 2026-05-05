日本前防衛相：美國應在台灣問題上採取堅定立場

日本前防衛相小野寺五典4日在華府舉辦一場研討會上指出，川普總統在台灣問題上的發言若較以往出現動搖，將對盟國造成重大影響。他並呼籲美國應持續採取堅定立場應對。（資料照，路透）

對於預定在5月中舉辦的美中領袖會談，日本前防衛相小野寺五典4日在華府舉辦一場研討會上指出，川普總統在台灣問題上的發言若較以往出現動搖，將對盟國造成重大影響。他並呼籲美國應持續採取堅定立場應對。

現任自民黨稅制調查會長的小野寺，長期關注台灣問題。近期高市政府的執政團隊，利用黃金週長假密集出訪，小野寺與執政聯盟日本維新會共同代表藤田文武一起訪美。

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小野寺與藤田4日在華府，出席美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）舉辦的研討會。小野田在社群平台X貼文表示，他在會中對於日本的安保政策、中台政策等議題進行小組討論，對中東情勢和川普總統訪中等，確實傳達了日本的立場。

日本時事通信報導，川普總統對於日中對立的狀況，採取保持距離的態度。日本政府內部對其可能優先與中國進行交易，進而削弱對東亞的參與感到憂慮。對此，小野寺強調，美國應持續採取堅定立場應對。藤田也在同一場合呼籲，希望美國能展現其承諾（commitment）不會動搖的態度。

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