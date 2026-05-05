印度譴責伊朗攻擊阿聯傷其公民 敦促各方確保荷姆茲海峽暢通

阿拉伯聯合大公國4日表示，富查伊哈石油工業區因被伊朗無人機襲擊而引發大火。圖為1架被攔截的伊朗無人機殘骸 3月14日擊中富查伊哈1處石油設施後產生大火。（美聯社）

阿拉伯聯合大公國4日表示，該國東部富查伊哈（Fujairah）石油工業區因被伊朗無人機襲擊而引發大火，造成3名印度公民受傷。印度外交部今（5）日表示，印度譴責伊朗無人機襲擊富查伊哈導致其公民受傷，並敦促各方確保荷姆茲海峽暢通無阻。

根據《法新社》報導，印度外交部發言人賈斯瓦爾（Randhir Jaiswal）5日在1份聲明中指出，印度呼籲立即停止敵對行動，停止以民用基礎設施和無辜平民為目標的襲擊。

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賈斯瓦爾聲稱，印度也呼籲各方根據國際法，確保荷姆茲海峽的航行和貿易自由暢通。

賈斯瓦爾補充，印度隨時準備好支持一切旨在和平解決問題的努力。

印度是嚴重依賴進口能源的國家，自中東戰火爆發後其能源供應受到干擾。印度也是世界第三大石油進口國，通常情況下其約一半的原油是透過荷姆茲海峽進口。

船舶追蹤和進口數據顯示，印度已透過轉向老盟友、拓展前景良好的關係以及重新啟用多年未曾合作的供應商等方式，部分彌補其石油缺口。

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