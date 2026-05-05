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    首頁 > 國際

    貼臉開大？被問美中峰會是否談黎智英 川普：我會向習近平提出

    2026/05/05 14:38 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普預計下週訪中，與中國國家主席習近平會面，他透露會向習近平提黎智英案。（路透）

    美國總統川普預計下週訪中，與中國國家主席習近平會面，他透露會向習近平提黎智英案。（路透）

    香港《壹傳媒》創辦人黎智英因《國安法》遭重判20年，引發國際聲援，美國總統川普預計下週訪中，與中國國家主席習近平會面，受訪時透露，他會向習近平提黎智英案。

    美國總統川普4日接受美國保守派媒體《The Salem News》專訪，主持人修伊特（Hugh Hewitt）提及是否會在5月14日至15日訪中期間與習近平討論黎智英的案件？對此，川普回答：「我會（向習近平）提出這個問題……我之前就提過他（黎智英）。」

    川普強調，「他（習近平）對黎智英是有點不滿。香港問題沒那麼容易處理，不過我會提到此事（I will be bringing it up）」。

    香港「壹傳媒」創辦人黎智英被依違反「港區國安法」判處20年徒刑，是該法2020年實施後所判決的最長刑期，引來西方國家對黎智英的聲援；去年8月美中經貿談判期間，川普曾表示已向中方提及黎智英；同年10月底，川普與習近平在南韓釜山會談後，官員也透露川普與習近平談了黎智英的問題，但未就釋放他提出任何條件。

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