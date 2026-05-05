不回應川普！南韓貨輪荷姆茲海峽爆炸起火 青瓦台：先查明原因

一艘由南韓經營的貨輪4日在荷姆茲海峽爆炸起火，青瓦台5日表示，查明事故確切原因是當務之急。（歐新社資料照）

一艘由南韓經營的貨輪4日在荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）發生爆炸並起火，美國總統川普指稱，事件與伊朗攻擊有關，呼籲南韓加入美方相關任務。對此南韓總統府青瓦台5日表示，查明事故確切原因是當務之急，並拒絕正面回應川普的邀請。

南韓外交部證實，由南韓航運公司HMM經營的貨輪起火、爆炸，目前尚未傳出傷亡，相關單位正在調查起火原因；HMM發言人則說，貨輪懸掛巴拿馬旗幟，起火點位於輪機艙，當時船上有24名船員，包括6名韓籍人士。

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《韓聯社》報導，青瓦台相關人士5日接受電話採訪時表示，船隻起火原因尚不明確，待貨輪拖至附近港口後，有必要展開進一步調查。

對於川普施壓參與荷姆茲海峽商業通航行動，青瓦台也持謹慎觀望態度。該名政府高層對此表示，當務之急是相關單位掌握事故原因。

南韓總統李在明近期出席由英國、法國主導的涉荷姆茲海峽高峰會，承諾為相關問題作出「實質貢獻」，但該政府高層直言，目前似乎還不是作出決定的階段。

美國4日上午啟動「自由計畫」（Project Freedom）行動，引導滯留荷姆茲海峽的船隻脫困。

川普當天在社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文稱，「伊朗針對船隻移動以及『自由計畫』，對無關國家發動攻擊，包括一艘南韓貨輪。也許是時候讓南韓加入這項任務了！」

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