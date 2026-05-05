擊沉7艘伊朗快艇！川普宣告「武裝全滿」 美軍雙巨頭今火線攤牌

美國總統川普4日在白宮東廳出席活動時發表談話。（美聯社）

美軍啟動護航首日爆發實彈衝突，於荷姆茲海峽擊沉7艘伊朗快艇。美國國防高層預計於5日（週二）上午舉行緊急記者會，說明最新反制行動。總統川普指出，美軍全球基地目前皆「儲滿裝備」，隨時準備動用頂尖武力化解挑戰。

根據《新聞週刊》（Newsweek）報導，川普透露，國防部部長赫格塞斯（Pete Hegseth）與參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine），5日上午將針對波斯灣最新局勢發表談話。這將是美軍指揮體系在護航首日爆發衝突後，最高層級的集體表態。

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目前荷姆茲海峽情勢處於高度對峙。

川普在社群平台「Truth Social」發文強調，美軍在反擊過程中摧毀7艘伊方「快速艇」。除了南韓貨輪受損，目前通過海峽的商船並無重大損失。

全球基地儲滿物資 川普秀頂尖武力

針對美伊衝突風險，川普在接受《福斯新聞》（Fox News）採訪時展現強硬。他指出美軍目前擁有的武器與彈藥等級優於過往，且全球各地的美軍基地目前皆處於裝備全滿狀態。

川普強調，美軍在世界各地都有基地且運補體系完整，美方具備動用所有戰略資源的能量，藉此反制干擾人道行動的行為。相關發言顯示，美軍已做好長期執行任務的物資準備。

報導提到，美軍已在荷姆茲海峽建立「防禦保護傘」，利用海空協同火力確保航道安全。川普同時公開向首爾喊話，認為南韓此時應考慮加入「自由計畫」（Project Freedom）護航任務。

目前美方正持續對伊朗港口實施海軍封鎖，雙方和平談判目前已陷入僵局。相關軍事方案細節，預計於5日上午的軍事記者會中正式公布。

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