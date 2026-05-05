海鷹、阿帕契直升機出擊畫面曝！美中央司令部：摧毀伊朗快艇

美國中央司令部出動MH-60「海鷹」直升機、AH-64「阿帕契」直升機擊沉至少7艘伊朗快艇。（圖擷自中央司令部）

美國總統川普宣布引導商船離開荷姆茲海峽的「自由計畫」4日啟動，美國中央司令部全力支持這項行動，並公布多架次軍機支援畫面，其中出動MH-60「海鷹」直升機、AH-64「阿帕契」直升機擊沉至少7艘伊朗快艇。

美國中央司令部司令古柏（Brad Cooper）今針對「自由計畫」發表聲明指出，「美軍正在協助國際社會恢復全球商業流通；另一方面，伊朗伊斯蘭革命衛隊則竭盡所能地恐嚇並威脅商業航運」，他認為美軍具有明顯優勢，已經在荷姆茲海峽及其周邊集結了大量兵力與火力。

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中央司令部連續PO出多架次軍機支援畫面，包含F/A-18超級大黃蜂戰鬥機從航空母艦「林肯號」起飛，以及F-16戰機在波斯灣上空加油畫面，強調在這項防衛行動期間，這些先進作戰平台正在協助保護美軍部隊，並防衛商業航運安全。

同時中央司令部也公布今天稍早戰果，MH-60「海鷹」直升機、AH-64「阿帕契」直升機摧毀了威脅商業航運的伊朗小型船隻。

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