3台灣人組團德州搞詐騙！ 狂改1.2萬張禮物卡 海撈1.8億遭逮

3名台灣人涉嫌在美國竄改1.2萬張禮物卡進行詐騙，總價值約570萬美元。（擷取自德州執照與法規部官網）

美國德州執法部門近日宣布破獲一起由台灣籍林姓兄妹及吳姓男子組成的重大犯罪集團。3人涉嫌在奧斯汀與休士頓一帶，進行大規模的「禮物卡竄改」詐騙。專案小組在其據點扣押近1.2萬張遭竄改的卡片，總價值高達570萬美元（約新台幣1.8億元）。

綜合外媒報導，這群嫌犯的犯案手法極其精密：他們先從零售店取下大量禮物卡，帶回住所刮開安全塗層、紀錄啟用碼與序號後，再以高度還原的技術重新封裝放回貨架。只要不知情的消費者購買並儲值，卡內資金就會立刻被嫌犯以電子方式盜走。

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德州執照與監管部（TDLR）表示，調查始於3月，當時一名機警的店員發現嫌犯在禮物卡區徘徊而通報。警方3月30日於布達（Buda）的一家零售店當場逮捕林侯杰（Houjie Lin，音譯）與吳怡勳（Yi-Hsun Wu，音譯），並在其車內搜出台灣護照及大量犯案工具。

4月1日，警方進一步在奧斯汀飯店逮捕正在處理卡片的林夏（Hsai Lin，音譯），並追蹤至休士頓的一處犯罪據點。調查小組累計查獲約1.2萬張遭竄改的禮物卡，估計不法所得與企圖侵占的資金總額為570萬美元。

這3名嫌犯持台灣護照入境，租車在德州流竄，在5天時間內，每日出入超過20個地點，顯示其高度組織化。目前3人被控「參與有組織犯罪活動」等多項一級重罪，依德州法律，這類加重罪名最低刑期高達15年。

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