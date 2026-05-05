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    巴西小飛機墜撞住宅釀3死 消防單位曝駕駛「失控仍閃避高樓」

    2026/05/05 12:52 即時新聞／綜合報導
    巴西東南部大城好景市4日發生空難，1架小型飛機撞上建築物墜毀，造成3人死亡，另有2人受傷。（路透）

    巴西東南部大城好景市4日發生空難，1架小型飛機撞上建築物墜毀，造成3人死亡，另有2人受傷。（路透）

    當地官員和消防單位證實，巴西東南部大城好景市（Belo Horizonte）4日發生空難，1架小型飛機撞上建築物墜毀，造成3人死亡，另有2人受傷。

    綜合媒體報導，當地消防單位稱，這架載有5人的小飛機4日下午從距離好景市中心約8公里的龐布亞機場（Pampulha Airport）起飛，目的地為聖保羅（Sao Paulo）。但起飛僅數分鐘後，飛機便墜落在1棟三層樓的住宅。

    好景市所在的米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）消防單位表示，正副駕駛當場罹難，機上3名乘客緊急送醫。數小時後，米納斯吉拉斯州政府宣布其中1名傷者傷重不治，另2人則持續住院治療，目前情況穩定。

    消防單位表示，儘管飛機直接撞擊建物，但屋內無人受傷，且建築結構並無「明顯倒塌風險」。消防單位補充，飛機撞擊的是建築物的樓梯間，可能因此未造成更多傷亡。

    巴西環球電視台（TV Globo）直升機當時在附近，正巧拍攝到飛機失事前的最後畫面。畫面顯示，飛機快速失去高度，向左閃避較高樓房後，撞上這棟三層樓建物，並墜毀在停車場。

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