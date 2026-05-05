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    首頁 > 國際

    美奧克拉荷馬派對槍擊增至23傷 其中3命危4重傷

    2026/05/05 09:19 即時新聞／綜合報導
    美國奧克拉荷馬州派對槍響，至少造成23人受傷，其中3命危4重傷。（美聯社）

    美國奧克拉荷馬州派對槍響，至少造成23人受傷，其中3命危4重傷。（美聯社）

    美國奧克拉荷馬州奧克拉荷馬市以北21公里的阿卡迪亞湖（Arcadia Lake），於當地時間3日晚間9時許舉辦派對時傳出槍響，至少造成23人受傷，其中3命危4重傷。

    《CNN》報導，阿卡迪亞湖所在的愛德蒙（Edmond）警方4日表示，這場聚會透過多個社交平台進行宣傳，吸引了大批年輕人前來。前來湊熱鬧的18歲少年史密斯（Jeremiah Smith）透露當晚大約有250人到場，但有一群女孩因為男友問題爆發爭吵。

    史密斯說，他聽到槍擊聲從不同地方傳來，持續了好幾分鐘，自己的2個朋友也中彈了。愛德蒙警方初步判斷槍手是2名戴著頭套的男子，目前尚未落網，但當局認為在這場槍擊過後對公眾已無持續性威脅。

    警方指出，本案至少釀成23人受傷，3日當天有13人住院，到了4日下午則有6人出院，剩下7人裡3人命危、4人重傷。美國槍枝暴力檔案（GVA）統計顯示，今年境內已發生130多起造成4人以上傷亡的槍擊事件，導致278名12至17歲的青少年死亡、796人受傷。

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