副總統車隊剛過！白宮周邊再傳槍響 槍手遭特勤人員擊中

華府市中心當地時間週一（4日）下午又傳出槍響，一名持槍男子在華盛頓紀念碑遭美國特勤局（USSS）人員開槍擊中。（美聯社）

在4月25日白宮記者協會晚宴發生槍擊案後，華府市中心當地時間週一（4日）下午又傳出槍響，一名持槍男子在華盛頓紀念碑遭美國特勤局（USSS）人員開槍擊中，附近的白宮也因此一度短暫封鎖。

綜合外媒報導，美國特勤局副局長奎因（Matthew Quinn）表示，這起在國家廣場（National Mall）附近的槍擊事件，發生在副總統范斯（JD Vance）車隊剛通過該區域後不久。

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奎因強調，他不認為副總統是這名嫌犯原本的目標，也無法推測此案是否與近期針對總統川普的未遂刺殺事件有關。「我不會臆測這件事。至於是否針對總統，我不知道，但我們會查明。」

奎因指出，特勤局便衣探員於白宮建築群附近發現這名男子，並注意到他身上有槍枝的輪廓，隨後尾隨並呼叫支援。他表示，執法人員上前接觸後，這名男子徒步逃跑，隨後拔槍開火。特勤局人員隨即還擊，將嫌犯擊傷。嫌犯已被送往醫院，目前傷勢不明。

奎因也表示，另有一名兒童中彈，但傷勢並不嚴重，也已送醫。他說，目前無法百分之百確認這名孩童是否是被嫌犯子彈擊中，「這部分會由醫師判定」，但他也補充，調查人員認為這名未成年人應是遭嫌犯所傷。

報導指出，華府大都會警察局（Metropolitan Police Department）將針對這起開槍執法事件展開調查。

大約一週前，一名槍手闖入華府白宮記者晚宴，涉嫌試圖刺殺總統川普，涉案男子艾倫（Cole Tomas Allen）已被起訴；有一名特勤局人員中槍，但因身穿防彈衣並未重傷。

這起在國家廣場附近的槍擊事件，發生在副總統范斯（JD Vance）車隊剛通過該區域後不久。（法新社）

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