路透：美國打擊伊朗核計畫目標陷入停滯

去年6月，美國曾空襲位於伊朗伊斯法罕的核設施。（美聯社資料照）

3名消息人士近日透露，美國情報評估顯示，伊朗製造核武所需的時間，自去年夏天以來並沒有改變。去年6月，美國曾空襲福爾多（Fordo）、納坦茲（Natanz）、伊斯法罕（Isfahan）3大伊朗核設施，當時專家推估，美、以的攻擊行動將時間表延後了至少1年。

路透報導，儘管以色列近期攻擊了部份重要核設施，但這場自2月28日展開的美、以聯合軍事行動，主要針對伊朗境內的傳統軍事目標。最新情資顯示，若要大幅遏制德黑蘭的核計畫，可能需要銷毀或移除伊朗剩餘的高濃縮鈾（HEU）庫存。

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自美伊4月7日達成停火協議，以尋求和平以來，戰爭一直處於停滯狀態。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）公開表示，美國正持續與伊朗談判，以確保伊朗無法取得核武。

2名不願具名的消息人士透露，美國情報單位去年評估，伊朗很可能在3至6個月內生產足夠的武器級濃縮鈾，並打造核彈；而經過美國6月對納坦茲、福爾多、伊斯法罕核設施實施打擊後，美國情報評估將該時間延長至9個月到1年。

去年6月的空襲摧毀或重創了當時正在運作的3座濃縮廠，但國際原子能總署（IAEA）始終無法確認約440公斤、占總量約60％的濃縮鈾下落。

國際原子能總署指出，其中約一半可能存放在伊斯法罕核研究中心的地下隧道複合設施中，但因稽查中止，目前難以證實。這些高濃縮鈾庫存若進一步濃縮，將足以製造約10枚核彈。

1名消息人士稱，伊朗製造核子武器所需的時間一直沒有改變，反映了美國、以色列近期的軍事行動策略。雖然以色列曾攻擊核武相關目標，包括於3月突襲1座鈾加工設施，但美國的攻擊目標主要鎖定摧毀常規軍事能力、伊朗領導層及軍工基礎設施。

一些專家認為，伊朗製造核武的時間並未進一步延長，也可能是因為在去年6月的軍事行動之後，伊朗境內缺乏能夠迅速、安全摧毀的核子目標。

美國前高級情報分析師、現任「核子威脅倡議」（NTI）核材料研究計畫副總裁布魯爾（Eric Brewer）說，這樣的結果並不令人感到意外，因為美國最近的攻擊並未優先針對核相關目標。

布魯爾說，「據我們所知，伊朗仍保有一切核原料，而它們可能存放在美軍彈藥無法穿透的地下設施中。」

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