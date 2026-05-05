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    首頁 > 國際

    伊朗飛彈無人機狂轟阿聯石油設施 阿布達比震怒「保留回應權利」

    2026/05/05 07:24 即時新聞／綜合報導
    今年3月14日，阿聯東部的富查伊哈港曾遭到無人機攻擊，引發火災並導致石油裝運作業暫停。（路透資料照）

    今年3月14日，阿聯東部的富查伊哈港曾遭到無人機攻擊，引發火災並導致石油裝運作業暫停。（路透資料照）

    阿拉伯聯合大公國4日證實，當天晚間防空系統正面臨飛彈和無人機威脅；同時，該國東部的富查伊哈石油工業區（Fujairah Oil Industry Zone）遭伊朗無人機襲擊並引發大火，造成3名印度籍人士受傷。

    綜合媒體報導，阿聯外交部4日發布聲明稱，伊朗發起攻擊意味「危險升級」、「不可接受的侵犯」，直接威脅阿聯的國安、穩定和領土安全，並違反了國際法與聯合國憲章（UN Charter）

    聲明譴責德黑蘭再度以飛彈、無人機襲擊阿聯的民用設施及目標，並強調阿聯將保留作出回應的「充分且合法權利」（full and legitimate right）。

    航班追蹤網站Flightradar24提供的資料顯示，攻擊事件已導致阿聯空中交通普遍中斷，多架飛往阿聯的航班已改道飛往阿曼首都馬斯馬斯開特（Muscat）；部分航班則持續在阿聯領空盤旋。

    阿聯國防部4日稍早也宣布，在其領海上空攔截了來自伊朗的3枚飛彈，另有1枚飛彈落入海中。這是阿拉伯聯合大公國近1個月前聲稱國內領空沒有威脅之後，首次宣布攔截到伊朗發射的飛彈。

    伊朗官方媒體當天引述1名伊朗軍方人士說法報導，伊朗並未將阿聯列為目標。

    與此同時，位於阿聯東部的富查伊哈石油工業區4日遭伊朗無人機襲擊，地方當局發布聲明表示，民防隊已經展開滅火且持續努力控制火勢，3名傷者都送醫治療。

    這並非富查伊哈的能源設施首次淪為攻擊目標。今年3月14日，富查伊哈港就曾遭到無人機攻擊，引發火災並導致部分石油裝運作業暫停。

    伊朗戰爭期間，富查伊哈對於阿聯的石油出口至關重要，其位於阿布達比原油管道的末端，管道將原油從內陸油田輸往阿曼灣（Gulf of Oman），繞過了荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），促使阿聯在航道持續受威脅的情況下，仍能夠向全球市場輸送石油。

    阿拉伯聯合大公國外交部4日稍早才在聲明指出，阿布達比國家石油公司（ADNOC）旗下1艘油輪在荷姆茲海峽遭遇伊朗攻擊，並指責該舉動是「海盜行為」。

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