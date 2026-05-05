川普政府推「以貿易代援助」重塑全球體系 聯合國面臨財務崩潰

聯合國正面臨嚴重的資金短缺，全球人道救援工作陷入嚴峻困境。（法新社檔案照）

英國「衛報」4日報導，川普政府正持續施壓聯合國及更廣泛的國際援助部門，要求其採取以貿易為重心、有利於美國企業的政策，否則將面臨進一步削減預算的威脅。與此同時，聯合國正面臨嚴重的資金短缺，全球人道救援工作陷入嚴峻困境。

報導指出，美國與聯合國經常在公開場合意見分歧，但從未達到如此嚴重的程度。今年2月，在慕尼黑安全會議（MSC）上，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）批評聯合國在解決衝突方面「幾乎沒有發揮作用」，並呼籲進行重大改革。

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今年3月，魯比歐指示美國外交官向外國高階官員發出行動呼籲，要求他們連署支持「以貿易代援助」。

美國駐聯合國大使瓦爾茲（Mike Waltz）表示，這項倡議並不意味著美國正在放棄國際援助，而是意味著「改變過去的運作方式」。

瓦爾茲在「以貿易代援助」倡議的發表會上表示：「你通常會聽到的是美國正在放棄援助，或者是美國正在離開聯合國，它正在背棄這個世界。我可以告訴你，這完全悖離事實。」

出席該活動的包括沃爾瑪（Walmart）、美國銀行（Bank of America）、高盛（Goldman Sachs）與科技巨擘帕蘭泰爾（Palantir）等美國企業代表。瓦爾茲說：「自由市場原則仍然是通往持久繁榮最被認可的路徑，其效果比任何替代方案都更好且更持久。」

有些人認為，從援助轉向以貿易代援助可能會產生效果。英國薩塞克斯大學（University of Sussex）發展研究中心（IDS）資深研究員薩哈（Amrita Saha）指出，國際貿易藉由增加競爭、更多樣性、更高生產力，以及提升國內生產毛額（GDP）來創造利益的力量，是確立無疑的。但她也警告，貿易會同時創造贏家與輸家，而這些利益在各國、地區、部門與社會群體間的分配往往是不平均的。

薩哈強調，如果貿易在沒有配套政策與支持的情況下主導發展議程，結果將是極度不平等的收益，以及會危及全球貿易合作未來的加劇不平等。「貿易不能與更廣泛的發展目標脫節運作。」

今年稍早，聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）警告，由於未繳納的費用（其中大部分由美國積欠），聯合國正面臨「迫在眉睫的財務崩潰」。

報導指出，聯合國無疑正陷入捉襟見肘的窘境。聯合國難民署（UNHCR）估計，自兩個月前伊朗戰爭爆發以來，伊朗境內有320萬人、黎巴嫩境內有100萬人流離失所。加上去年裁員30％，該機構在未來3個月內還需要額外的6100萬美元來支援60萬人，其運作正面臨「嚴重的資金短缺」，尤其是在黎巴嫩、敘利亞、伊朗與阿富汗。

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