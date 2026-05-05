傳伊朗革命衛隊喊話靠攏中國 專家曝擬比照巴基斯坦求軍援

強硬派的伊朗伊斯蘭革命衛隊官員，正在討論戰後發展與中國關係的可能性，以獲得中國官員多年來提供給巴基斯坦的軍事援助。圖為伊朗、中國和俄羅斯海軍在阿曼灣舉行聯合演習。（歐新社檔案照）

紐約時報3日報導，在美國總統川普準備決定對伊朗戰爭的下一步行動之際，中國正採取兩手策略，試圖在預計5月14日登場的「川習會」中累積談判籌碼。觀察家披露，強硬派的伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）官員，正在討論戰後發展與中國關係的可能性，以獲得中國官員多年來提供給巴基斯坦的軍事援助。

國際危機組織（ICG）伊朗專案主任瓦艾斯（Ali Vaez）指出，有愈來愈多隸屬於目前伊朗真正掌權者伊斯蘭革命衛隊的聲音公開表示，伊朗的失敗在於不敢與中國和俄羅斯結盟，反而試圖維持其獨立性。因此，他們需要將國家的一部分「抵押」（mortgage）給中國，以達到巴基斯坦現在的地位。

請繼續往下閱讀...

紐時指出，北京一方面樂見美軍深陷中東泥淖，並消耗軍備資源；另一方面，中國也積極在幕後斡旋停火。在向伊朗提供軍民兩用物資的同時，也因顧及與美國的關係，審慎拿捏對德黑蘭施壓的力道。

當美國總統川普與中國國家主席習近平14日在北京舉行峰會時，伊朗戰爭無疑將成為重要議題。近期在北京進行交流的華府智庫「史汀生研究中心」（Stimson Center）中國問題專家孫韻（Yun Sun）表示，中國官員在川普直接提出要求之前，暫時不會對伊朗施加重大壓力。由於中方希望擴大與美國的積極關係，他們可能會認真對待川普對中國在伊朗問題上提出的任何要求。

在波斯灣地區，沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國，也正試圖讓中國發揮更大的外交作用。4月20日，沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德‧沙爾曼（Mohammed bin Salman）致電習近平討論這場戰爭。曾主辦過一輪美伊和平談判的巴基斯坦，也仰賴中國協助推動談判進程。

然而，部分分析人士認為，中國擴大其在中東外交角色的意願可能有限。目前任職於「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）的前白宮國家安全官員何瑞恩（Ryan Hass）表示，北京的首要任務更為務實，他們希望獲得可靠的能源輸入管道，以及安全的出口市場，「他們不想將另一個地區的安全挑戰視為自己的問題來承擔。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法