懼遭暗殺與政變 金融時報：普廷減少露面加強防護 官方預錄影片營造假象

隨著俄烏戰爭膠著，俄羅斯總統普廷因擔憂遭遇政變或無人機暗殺，已大幅升級個人安全防護層級。（美聯社檔案照）

英國「金融時報」披露，隨著俄烏戰爭膠著，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）因擔憂遭遇政變或無人機暗殺，已大幅升級個人安全防護層級。知情人士指出，普廷不僅大幅減少公開露面與視察行程，甚至長時間待在地下碉堡內「微觀管理」烏克蘭戰事。

俄國及親近歐洲情報機構的消息人士透露，自今年3月起，克里姆林宮對政變或暗殺企圖的擔憂急遽升高，尤其是涉及無人機的攻擊。去年6月，烏克蘭發動代號「蜘蛛網」（Spider's Web）的無人機突襲行動，深入俄國境內數千公里襲擊空軍基地，震撼全球。今年1月，美軍特種部隊逮捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro），更進一步加劇這類安全疑慮。

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近幾個月來，負責保護高層官員的俄羅斯聯邦警衛局（FSO），已大幅強化普廷周邊的安全措施，借助警犬部隊進行大規模檢查，並駐紮在莫斯科河沿岸，準備隨時應對無人機的攻擊。普廷及其家人已不再前往位於莫斯科郊區及西北部瓦爾代（Valdai）的官邸。

自新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發以來，普廷愈來愈孤立，花費更多時間待在地下碉堡內督導烏克蘭戰事，包括在俄國南部克拉斯諾達（Krasnodar）地區，在那裡連續工作數週，與民間事務愈來愈脫節。官方媒體則使用預先錄製的影片，營造一切正常的假象。

普廷減少視察行程，對與他會面者所進行的安全檢查，也變得更加嚴格。相較於2025年至少17次的行程，普廷今年迄今的幾次出差與會議，是安全措施更加嚴密，以及對國內事務關注減少的另一個跡象。包括廚師、攝影師與隨扈在內的總統核心幕僚，已被禁止搭乘大眾運輸工具，且不得在他周遭使用手機或可上網的裝置。他們的住處甚至被安裝監控系統。

據報導，普廷每天都會與軍事官員舉行會議，專注於作戰細節。相較之下，非戰爭相關的官員通常要幾週或幾個月，才能獲得晉見的機會。獲得更多晉見機會的唯一方法，就是「參與更多戰事」。

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