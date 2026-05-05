遭攻擊？美國才宣布派軍艦「引導」 南韓貨船在荷姆茲海峽爆炸！

荷姆茲海峽仍陷實質封鎖狀態。（路透）

首次上稿 05-04 23:35

更新時間 05-05 05:55

美伊談判仍陷僵局，荷姆茲海峽依舊處於實質封鎖狀態。週一（4日），美國總統川普宣布啟動「自由計劃」（Project Freedom），由美軍船艦「引導」因伊朗封鎖受困的船隻通過荷姆茲，但同日驚傳由南韓運營的一艘船舶發生爆炸，引發國際關注。

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綜合《韓聯社》、《路透》報導，南韓外交部表示，一艘由韓國航運公司HMM營運的巴拿馬籍船貨船「HMM Namu」，台灣時間4日晚間約莫7點40分左右在荷姆茲海峽靠近阿拉伯聯合大公國的水域發生爆炸並起火。

據悉，該船共有24名船員，6名韓國籍及18名外籍船員，目前未傳出傷亡。HMM指出，現階段仍無法判定事故是否由外部攻擊造成，相關原因仍有待調查；韓外交部也說，正在核實這艘貨船是否可能遭到攻擊，將持續與有關國家保持溝通，並採取必要措施確保荷姆茲海峽內的南韓船舶和船員安全。

此事件發生之際，荷姆茲海峽局勢持續緊張。美軍表示，已有2艘飛彈驅逐艦進入海灣，突破伊朗封鎖，另有2艘美國商船通過荷姆茲海峽。伊朗則稱他們發射飛彈擊中其中一艘想要強行闖入的美國軍艦，但美方否認。

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