績效獎落差加劇內部矛盾 三星電子工會聯盟正式分裂

三星電子工會聯盟將於21日舉行大罷工。（彭博）

南韓朝鮮日報報導，代表三星電子設備體驗部（DX）員工的「三星電子同行工會」，4日宣佈退出要求大幅提高績效獎金的聯合鬥爭陣線，突顯三星電子工會聯盟的分裂。

此前，DX被排除在三星集團聯合工會（SGUU）主導的薪資談判，SGUU擁有多數工會成員，向來專注於半導體事業部門「設備解決方案部（DS）」的訴求。業界人士認為，在負責智慧手機與家電產品的DX員工持續退出工會下，以DX事業部為主的工會撤出三星工會聯盟，將加劇三星電子內部勞工之間的衝突。

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三星電子同行工會（簡稱同行工會）4日通知「聯合鬥爭總部」其結束參與的決定。同行工會聲明說，「儘管一再要求總部考慮所有工會成員的權利—不僅是特定部門，但都沒有獲得回應。持續貶損的言論，包括將我們的工會稱為『傀儡工會』，嚴重傷害了互信」；「我們認為實現總部追求的合作談判關係或諒解是不可能的，因此即刻終止我們的參與」。

去年11月成立的聯合鬥爭總部包含三星集團聯合工會、全國三星電子工會（NSEU）與同行工會。隨著3大工會支柱之一退出，標誌著三星電子工會聯盟的正式分裂。該聯盟成員約7.5萬人，其中同行工會約2000至3000人。

同行工會退出的核心問題是勞工之間的衝突。鬥爭總部要求半導體事業部（DS）取得營業利潤15%的績效獎金，且不設上限，但未針對DX提出特定要求，加劇DS與DX員工間的緊張。

根據鬥爭總部要求，DS員工今年每人將取得約7億韓元（1506萬韓元）績效獎金，而DX員工仍限於最高年薪的50％。鬥爭總部已宣佈，將自21日起展開18天的大罷工。

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