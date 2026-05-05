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    首頁 > 國際

    荷蘭郵輪疑傳漢他病毒疫情 維德角禁靠岸 150名遊客困海上

    2026/05/05 06:00 即時新聞／綜合報導
    郵輪宏迪斯號疑似爆發漢他病毒疫情，維德角政府以防疫為由禁止宏迪斯號靠岸。（歐新社）

    郵輪宏迪斯號疑似爆發漢他病毒疫情，維德角政府以防疫為由禁止宏迪斯號靠岸。（歐新社）

    首次上稿 05-04 23:14
    更新時間 05-05 06:00

    荷蘭海洋探險公司（Oceanwide Expeditions）旗下郵輪宏迪斯號（MV Hondius）疑似爆發漢他病毒（hantavirus）群聚感染疫情，已3人病逝。郵輪目前停留在非洲西側大西洋上的維德角海域，但維德角當局以防疫為由禁止宏迪斯號靠岸，約150名遊客仍受困在船上。

    《路透》報導，宏迪斯號3月份從阿根廷出發，進行南極探險航程，不料途中疑似爆發疫情，導致一對荷蘭夫婦與一名德國籍旅客死亡，另外還有多人患病，其中一名英國籍旅客已被送往南非治療。而南非衛生部證實，已從英國籍旅客身上檢測到漢他病毒。

    維德角政府已宣布，基於「保護國家公共健康」原因，不允許宏迪斯號靠岸。

    海洋探險公司表示，目前正在處理「嚴峻醫療狀況」，正在研討是否能讓旅客在西班牙拉斯帕爾馬斯（Las Palmas）或特內里費島（Tenerife）下船並接受檢測。

    荷蘭國家公共衛生及環境研究院（RIVM）的發言人指出，疫情感染來源尚不清楚，「你可以設想，比如說，船上的老鼠散播了病毒。另外的可能性是，郵輪停靠在南美洲某個地點的時候，有人被感染，例如透過老鼠，並因此生病。這些假設都需要進一步調查。」

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