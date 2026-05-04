重慶市長收泰達幣被逮 港媒：虛擬貨幣已成中國官場新型行賄工具

重慶市委副書記、市長胡衡華涉嫌嚴重違紀違法，今年3月被逮並接受調查。港媒報導，胡衡華是因為收受巨額泰達幣（USDT）而被逮。（中新社）

中共中央紀委國家監委網站3月20日公布，重慶市委副書記、市長胡衡華涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。香港《明報》報導，胡衡華是透過隱蔽性極強的泰達幣（USDT）受賄，並稱類似泰達幣這種虛擬貨幣已成為中國新型行賄工具。

報導指出，虛擬貨幣在中國並非法定貨幣，交易不受法律保護，但因虛擬貨幣和持有人身份分離，又與商業銀行、支付機構體系完全隔離， 可以在區塊鏈上自由交易，不受地域限制地跨境流轉，隱蔽性極強，監管難度極大，成為中國新型行賄工具。

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胡衡華和重慶市委常委、兩江新區區委書記羅藺先後落馬，就傳出收取巨額的泰達幣作為賄款，當中胡衡華收受的泰達幣賄款價值達2.1億元人民幣（約新台幣45億元）。

報導引述中國《財新網》消息指出，在胡衡華等人的受賄案中，中國全國政協委員、重慶靜昇律師事務所創始合夥人彭靜是關鍵人物，涉嫌以「律師費」名義協助胡衡華和羅藺洗錢；彭靜已於4月19日被帶走。

此外，福建省廈門市前首富、三安光電實際控制人暨「中國LED大王」林秀成，以及其女婿、三安光電總經理林科闖，也因為涉案而被帶走；林科闖涉嫌向胡衡華支付了價值3080萬元人民幣（新台幣1.4億元）的泰達幣，其中價值1550萬人民幣（新台幣7176萬元）的泰達幣被指轉給羅藺。

報導指出，利用虛擬貨幣受賄已經成為中國反腐新動向，中國證監會科技監管司前司長、中國人民銀行數位貨幣研究所前所長姚前2024年4月被立案審查，也是涉及收受虛擬貨幣作為賄款。

調查發現，2018年，姚前接受1名張姓幣圈老闆請託，向虛擬貨幣交易所打招呼，幫助其公司成功發行代幣，並募集到2萬枚以太幣。隨後，張姓老闆向姚前送上2000枚以太幣答謝，這些以太幣一度價值超過6000萬元人民幣（約新台幣2.8億元）。

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