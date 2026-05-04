升級版FOIP上路 日澳聯手抗衡中國擴張

日相高市早苗。（美聯社檔案照）

為抗衡中國的霸權行動並因應中東緊張局勢，日本首相高市早苗今天在坎培拉與澳洲總理艾班尼斯舉行會談，並發表包括「強化防衛與安全保障合作領袖聲明」在內等5份共同文件。高市表示，日澳為「準同盟國」將成為同志國推動安全保障合作的領跑者，艾班尼斯則表明支持高市推出升級版「自由且開放印度太平洋」（FOIP）構想，並強調兩國間的戰略夥伴關係從未如此密切。

高市在3日結束越南的訪問行程後轉往澳洲，她在訪越期間發表演說，提出升級版FOIP構想，在既有的維護法治、航行自由及自由貿易，反對以武力改變現狀等架構之外，合作範疇擴展至經濟安全保障領域。

請繼續往下閱讀...

澳洲是日美印澳「四方安全對話」（QUAD）和「五眼聯盟」的成員之一，澳洲也是第一個以聯合開發名義向日本採購改良型「最上級」護衛艦的國家，雙方簽有「相互准入協定」具有準同盟的關係，而且日本進口的LNG有約4成、煤炭約7成、鐵礦石約6成來自澳洲。澳洲對於日本能源穩定供應具有極為重要的地位。

高市希望加深與澳洲在安保和經濟安全上的合作，她在今天會談後的聯合記者會上也不諱言的表示，日澳已建立準同盟國的關係，雙方將成為同志國推動安全保障合作的「領跑者」。事實上，日本前首相安倍晉三在10年前推動FOIP構想時，早已將澳洲定位為重要的「特別戰略夥伴」，而在中國加強霸權之下，高市面對的安全環境要比過去更為險峻，美國知日派學者沃克（Joshua W. Walker），早就建議日本要針對台灣有事準備「B方案」，以因應美國政府自顧不暇。在此背景下，加強與澳洲的各項合作會是高市的首選。

今天的會談共舉行約1小時20分鐘，雙方共發表了5份共同文件，包括強化防衛與安全保障合作領袖聲明、日澳經濟安全保障合作聯合宣言、日澳能源安全保障合作聯合聲明、日澳強化關鍵礦物合作聯合聲明，以及日澳戰略性網路夥伴關係聯合聲明。

雙方在安全保障領袖聲明中，列出未來優先強化的合作項目，包括情報（蒐集與分析）領域合作，以及確保重要海上交通安全等。

在經濟安保合作方面，雙方將共同開發稀土等重要資源，並將包括日澳合資企業推動的稀土生產等6項計畫列為優先項目，由日澳兩國政府透過投資與補助金加以支持。針對中國利用稀土等資源施加經濟壓力的情況，明確寫入「對重要礦物出口管制表示強烈關切」。

雙方在會後記者會上表示，將指示相關部會在下次領袖會談前具體化經濟與安全保障合作的具體方案。

此外，為推動網路領域合作，雙方將建立「戰略性網路夥伴關係」，強化雙邊在網路攻擊方面的資訊共享，並同意透過Quad等架構推動區域網路防禦合作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法