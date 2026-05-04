打擊俄「影子艦隊」！瑞典攔截182公尺巨艦掛假旗 逮捕中國籍船長

瑞典海岸警衛隊於特雷勒堡外海攔截油輪「金輝號」。該船涉嫌為俄羅斯「影子艦隊」成員且航行文書造假，其中國籍船長已被瑞典當局逮捕。（路透）

瑞典當局逮捕一艘涉嫌屬於俄羅斯「影子艦隊」的中國籍船長。該艘長182公尺的貨輪遭指控懸掛虛假的敘利亞國旗，試圖規避西方國家對俄羅斯的國際制裁。

根據《法新社》報導，瑞典海岸警衛隊週日（3日）在波羅的海攔截這艘名為「金輝號」（Jin Hui）的船舶。瑞典檢察機關4日發表聲明，該船中國籍船長因涉嫌使用偽造文書及違反海事法「缺乏適航性」遭到逮捕。

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負責調查的檢察官康比爾霍格（Adrien Combier-Hogg）表示，目前已對被拘留者展開偵訊，並啟動與其他國家及相關單位的聯繫。報導指出，瑞典當局正調查該船是否為協助俄羅斯運送物資的祕密鏈條。

金輝號列多國制裁名單 涉影子艦隊運作

瑞典民防部長波林（Carl-Oskar Bohlin）指出，金輝號已被列入歐盟、英國及烏克蘭的制裁名單。這類船舶被歸類為俄羅斯的「影子艦隊」（shadow fleet），主要用於繞過西方制裁，維持俄國經濟運作。

資料顯示，影子艦隊通常由船齡老舊、船況惡劣且缺乏正式保險的船舶組成。這些船隻的所有權往往極度模糊，不僅增加海上事故風險，更成為國際制裁的監管漏洞。

相關報導提到，金輝號在航行期間涉嫌使用虛假的敘利亞國旗。這項舉動被視為掩蓋真實航向與貨物來源的戰術。瑞典方面近期已加強對周邊海域的可疑船舶檢查，此案為多起登船行動中情節較嚴重的一起。

目前該船仍由瑞典扣押中。針對相關控訴，中國駐瑞典使館或相關航商尚未發表正式回應。

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