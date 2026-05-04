伊朗警告「視同違反停火」！ 川普宣布啟動護航 1.5萬美軍即將開進波斯灣

美軍伯克級驅逐艦史普魯恩斯號（USS Spruance）目前部署於中東海域。川普宣布啟動「自由計畫」護航行動，預計動用飛彈驅逐艦與超過100架戰機，引導受困於波斯灣的商船脫困。（資料照，美國海軍官網）

伊朗週一（4日）正式警告，若美國干涉荷姆茲海峽的海事體制，將被視為違反停火協議。美國總統川普3日宣布啟動「自由計畫」護航行動，協助受困波斯灣的數百艘商船脫困。

據《法新社》報導，川普在社群平台「Truth Social」宣布，美方將引導被伊朗封鎖的船隻脫困。川普指出，各國幾乎都與衝突無關，美方是出於人道主義考量，協助商船平安通過限制航道。

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川普強調，受困船員是時局下的受害者，並警告若此項人道行動遭遇任何形式干擾，美方將不得不以武力手段應對。

美國中央司令部（CENTCOM）指出，這項名為「自由計畫」（Project Freedom）的行動自週一（4日）啟動，將動用導向飛彈驅逐艦、超過100架陸基與海基戰機，以及約1.5萬名官兵。

海事情報公司AXSMarine數據顯示，截至4月29日，波斯灣內仍有超過900艘商船滯留。聯合國國際海事組織（IMO）估計約有2萬名船員受到影響，許多受困船員正面臨物資枯竭與遭戰火波及的心理壓力。

伊朗批美方干涉 稱護航違反停火協議

針對美方動作，伊朗國會安全委員會主席阿齊茲（Ebrahim Azizi）於4日發文指出，美方若干涉荷姆茲海峽的新海事體制，將被視為違反停火。國營的《伊朗通訊社》（IRNA）則引述官員說法，對美方說法表示批評。

伊朗國會副議長尼克扎德（Ali Nikzad）表示，伊朗對該海峽的立場絕不讓步。報導提到，報導提到，目前美伊雙方談判仍處於僵局，伊朗日前提出包括解除制裁在內的14點計畫，並強調現階段不舉行核談判。

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