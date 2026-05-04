要求小學女童叫「歐巴」 南韓執政黨魁、國會議員候選人致歉

南韓執政黨黨魁鄭清來（左），陪同黨內國會議員候選人河丁友（右）掃街，要求小學1年級女童稱呼河為「歐巴」引爭議。（圖擷自成一鍾臉書）

南韓執政黨共同民主黨黨代表鄭清來，近來陪同「釜山北區甲選區」國會議員補選黨內候選人河丁友掃街時，要求小學1年級女童稱呼河丁友為「歐巴（南韓女性對胞兄或年長男性的較親近稱呼）」，引起各界痛批後鄭、河3日對此道歉。

據《朝鮮日報》報導，從社群平台流傳的影片可以看到，鄭清來當時帶著河丁友拜票，看到小學女童便蹲下來詢問她幾年級了，女童則回答「1年級」，鄭接著就指著河告訴她這是「丁友歐巴」，並要求女童也跟著把河丁友稱為歐巴。

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女童當時似乎有些害怕，在鄭清來要求2次後才怯生生地說出「歐巴」，南韓在野黨國民力量國會議員成一鍾後續在臉書轉發影片，痛斥這種逼迫小孩的行為根本就是在虐童，並批評河丁友都已經是快50歲的人了，「難道真的會想要聽8歲女童叫你歐巴嗎？」

對此，鄭清來已於3日對女童及其父母表達歉意，河丁友同天下午也表示，他在和當地民眾拜票時引發爭議，希望向小孩、家長致歉，之後會以更加謹慎的態度造勢。

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