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    首頁 > 國際

    距克宮僅10公里！烏無人機襲擊莫斯科豪宅區 兩大國際機場一度封鎖

    2026/05/04 16:11 編譯陳成良／綜合報導
    莫斯科高級住宅區「莫斯科電影製片廠路」（Mosfilmovskaya street）的一棟大樓4日遭烏克蘭無人機撞擊，高層外牆遭炸穿後，建物殘骸仍懸掛在半空中。（美聯社）

    莫斯科高級住宅區「莫斯科電影製片廠路」（Mosfilmovskaya street）的一棟大樓4日遭烏克蘭無人機撞擊，高層外牆遭炸穿後，建物殘骸仍懸掛在半空中。（美聯社）

    莫斯科高級住宅區4日凌晨遭無人機襲擊，建築部分外牆毀損，受損地點距離克里姆林宮約10公里，莫斯科兩大國際機場一度暫停起降。此事發生於俄羅斯5月9日「勝利日」閱兵前夕，相關攻擊行動再度引發莫斯科防空壓力的疑慮。

    根據《法新社》報導，莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）證實，一架無人機撞擊位於高級住宅區「莫斯科電影製片廠路」（Mosfilmovskaya Street）的一棟住宅高層建築。索比亞寧表示，防空部隊隨後擊落另外兩架飛向莫斯科的無人機，事件未造成人員傷亡。

    報導指出，受損地點距離克里姆林宮約10公里。俄羅斯國營電視台「Rossiya-1」釋出的影像顯示，受損公寓內部出現牆壁崩塌與門窗碎裂。由於5月9日「勝利日」閱兵將屆，俄方已宣布今年閱兵將不展示軍事硬體，以因應烏克蘭無人機的潛在威脅。

    根據《烏克蘭真理報》（Ukrainska Pravda）引述常發布俄國軍警內部資訊的社群頻道「Baza」，以及俄羅斯獨立新聞頻道「Astra」等消息來源顯示，現場照片呈現住宅大樓受損嚴重，緊急服務部門已赴現場處理。相關影像顯示，大樓高層外牆出現明顯爆炸毀損痕跡。

    報導提到，受此攻擊事件影響，俄羅斯聯邦航空運輸署（Rosaviatsiya）通報，多莫傑多沃（Domodedovo）與伏努科沃（Vnukovo）兩大國際機場一度實施起降限制。

    目前俄方宣稱已攔截多架目標，烏克蘭官方則尚未發表評論。

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