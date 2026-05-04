地下有祕密？神祕51區連環17震 專家坦言「極不尋常」

長期與UFO傳說掛鉤的「51區」，在上月29日至30日短短24小時內罕見爆發至少17起連環地震。（美聯社）

長期與UFO傳說掛鉤的「51區」，在上月29日至30日短短24小時內罕見爆發至少17起連環地震。巧合的是，美國總統川普週三同步預告，五角大廈正準備公開「非常有趣」的UFO機密檔案。

據《紐約郵報》報導，根據美國地質調查局（USGS）觀測數據，這波規模介於2.5至4.4的地震群，震央恰巧位於51區附近。首波也是最強的一次震動發生在29日下午3點左右，震源僅約2.5英里（約4公里深），隨後又發生十多次餘震。

請繼續往下閱讀...

地球物理學家伯恩斯（Stefan Burns）在社群平台X發布影片指出，該區域發生地震的頻率極為罕見，且震源深度異常淺。他表示，51區緊鄰內華達試驗場，該試驗場在冷戰期間進行過上百次核爆試驗，考量到這些不尋常的特性，因此這次地震或許是「地下秘密核試驗」所引起的。

這波神祕地震恰逢川普對外預告即將解密UFO檔案。川普週三在白宮接見NASA太空人時透露，五角大廈正準備釋出過去未公開的UFO機密檔案。川普語帶玄機地表示：「我們將發布許多尚未公開的事物，我想其中一些內容對人們來說會非常有意思。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法