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    中國遊客香港亂丟垃圾挨罰 友人理直氣壯嗆「可笑」：交錢不就行了？

    2026/05/04 15:59 即時新聞／綜合報導
    中國遊客因破壞環境遭香港政府開罰，其同行友人竟語帶挑釁且露出嗤之以鼻的態度，引發輿論譁然。（本報合成，擷取自X）

    中國遊客因破壞環境遭香港政府開罰，其同行友人竟語帶挑釁且露出嗤之以鼻的態度，引發輿論譁然。（本報合成，擷取自X）

    中國五一連假期間，被稱為「香港後花園」的西貢半島湧入大批遊客，近日傳出有中國遊客因無視規定、破壞環境而遭開罰，其友人面對媒體訪問時竟毫無歉意，反而理直氣壯地回嗆記者：「我覺得很可笑，我交錢不就行了嗎？」

    綜合港媒報導，連假期間不少遊客在香港西貢半島東部的鹹田灣搭帳篷露營，3日有一名中國遊客因亂丟垃圾及破壞樹木，被漁獲署當場開罰3000元港幣。令人意外的是，當媒體採訪其同行友人時，該名男子表現出極其理直氣壯的態度，對「自己垃圾自己帶走」的宣傳嗤之以鼻，甚至挑釁反問記者：「我交錢不就行了嗎？」、「他（違規者）有沒有權利不帶走垃圾？」隨後更當眾在鏡頭前抽菸，傲慢態度立刻引發輿論譁然。

    台灣律師林智群也在社群平台發文痛批，「這種素質的旅客，台灣不要喔！」並諷刺地說，只有國民黨那些人把中國遊客當成寶。

    除了陸上的環境破壞，同樣位於西貢半島的火石洲海域更傳出，有中國遊客私自採捕逾30隻海膽並於社群炫耀，環保團體對此表達強烈憂慮，強調過度採捕已破壞食物鏈、威脅當地生態平衡。

    西貢區議員方國珊則透露，今年五一假期，相關部門已派出「歷來最多人手」到西貢多個郊遊熱點巡查，但由於離島交通及人手限制，管理仍有挑戰。她強調，亂拋垃圾、破壞樹木等行為反映部分旅客的環保意識不足，並建議政府應在中國社群平台如「小紅書」等加強宣導，並引入AI監控，守護香港自然資產。

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