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    表面勸和暗中給肩射飛彈！美情報揪出中企偷運 紐時揭北京雙面手法

    2026/05/04 13:19 編譯陳成良／綜合報導
    伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）士兵在聯合軍演中操作肩射飛彈。（路透檔案照）

    伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）士兵在聯合軍演中操作肩射飛彈。（路透檔案照）

    《紐約時報》分析指出，美國情報顯示有中國企業被指試圖向伊朗運送肩射飛彈等物資。報導提到，中國同時在美伊衝突中推動談判，相關動向出現在美中領導人即將會晤前夕。

    華府智庫史汀生中心（Stimson Center）學者孫韻（Yun Sun）指出，北京在應對衝突時採取多重目標策略。美國官員透露，情報顯示有企業可能試圖向伊朗運送肩射飛彈及軍民兩用物資。

    報導提到，美國總統川普日前受訪時表示，美方在攔截的船隻上發現可疑物資。相關情況發生在美中元首即將舉行峰會之際。

    《紐時》分析，中國在戰略上面臨兩項壓力。美國在中東的軍事行動消耗資源，也分散其對亞洲的關注。衝突推升能源價格，對依賴進口能源的中國形成壓力。報導指出，北京傾向避免衝突進一步升高，以降低對國內經濟的影響。

    報導引述國際危機組織（ICG）伊朗專案主任瓦艾斯（Ali Vaez）說法，伊朗內部正討論戰後擴大與中國合作。部分聲音主張參考巴基斯坦模式，以換取長期支持。

    針對相關指控，中國駐美使館發言人劉鵬宇表示，中方對軍品出口採審慎立場。報導引述布魯金斯研究所（Brookings Institution）學者哈斯（Ryan Hass）指出，中國主要考量仍為能源供應與出口市場。

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