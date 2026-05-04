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    伊朗21歲空手道冠軍遭逼供處決 40歲2寶爸只因使用星鏈慘遭打死

    2026/05/04 13:13 即時新聞／綜合報導
    伊朗21歲空手道冠軍瓊卡尼（Sassan Azadvar Joonqani）因參與示威活動遭處決。（擷取自X帳號@jtz1637226）

    伊朗21歲空手道冠軍瓊卡尼（Sassan Azadvar Joonqani）因參與示威活動遭處決。（擷取自X帳號@jtz1637226）

    自美國與以色列2月底對伊朗開戰以來，伊朗政權加強鎮壓異見人士，一名21歲空手道冠軍於4月30日遭處決，其生前曾遭嚴刑逼供；另一名40歲男子則因使用「星鏈（Starlink）」上網，被毆打致死。

    綜合媒體報導，21歲空手道冠軍瓊卡尼（Sassan Azadvar Joonqani）在今年1月初的抗議活動中被拘留，他被指控用石頭、棍棒襲擊一輛載有安全部隊人員的車輛，並企圖縱火燒車，罪名包括「與真主為敵」（moharebeh）等。

    人權組織Hengaw表示，此案有嚴重法律模糊之處，同時，瓊卡尼被拘留期間遭受嚴重身體與精神虐待，以逼迫他認罪。

    另外，流亡的伊朗反對派人物、前國王之子芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi）1日在X公布，殘暴的伊朗政權以酷刑折磨奪走了阿拉丁（Hesam Alaeddin）的性命，只因為他使用美國科技富豪馬斯克（Elon Musk）旗下衛星網路供應商「星鏈」服務。自2月28日美伊戰爭爆發以來，伊朗已禁止使用「星鏈」。

    40歲的阿拉丁是兩個孩子的父親，伊朗當局在他家發現「星鏈」設備後，便在他家中毆打他，直至他死亡。據稱，阿拉丁的遺體隨後被沒收，直到他的家人同意不對此事發表任何評論後才歸還。

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