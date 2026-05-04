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    首頁 > 國際

    川普遭「縫嘴」、被荷姆茲海峽打臉！伊朗巨幅廣告狂譏「瀕臨崩潰」

    2026/05/04 14:18 即時新聞／綜合報導
    伊朗德黑蘭市區出現一幅大型廣告，上面印有疑似美國總統川普的嘴唇被一條藍帶縫上的圖案。（法新社）

    伊朗德黑蘭市區出現一幅大型廣告，上面印有疑似美國總統川普的嘴唇被一條藍帶縫上的圖案。（法新社）

    伊朗近日再向美國發起文宣挑釁，在首都德黑蘭出現一幅大型廣告，鏡頭疑特寫美國總統川普的人中，被一條形似狹窄水道荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的藍帶擋著，上唇也遭到「縫合」，一旁配有英文及波斯文標語「At the Breaking Point」（瀕臨崩潰），被認為譏諷美方現時處境。

    綜合媒體報導，該幅廣告於2日出現在德黑蘭瓦利亞斯爾廣場（Valiasr Square），高度至少超過10層樓高，廣告上的面孔僅出現下半張臉，但明顯是川普。

    美國與伊朗談判陷入僵局，美國持續對伊朗進行海上封鎖，伊朗則是封鎖能源要道荷姆茲海峽，使得許多船隻滯留在海峽。川普3日宣布，美國將啟動「自由計畫」，引導受困於荷姆茲海峽內的船隻離開，不過伊朗國會國家安全委員會主席阿吉齊（Ebrahim Azizi）則警告，此舉將被視為違反停火協議，並強調「荷姆茲海峽與波斯灣不會由川普那些妄想式貼文來管理」。

    伊朗德黑蘭市區出現一幅大型廣告，上面印有疑似美國總統川普的嘴唇被一條藍帶縫上的圖案。（美聯社）

    伊朗德黑蘭市區出現一幅大型廣告，上面印有疑似美國總統川普的嘴唇被一條藍帶縫上的圖案。（美聯社）

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