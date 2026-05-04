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    鼠患失控釀災！加薩難民營1.7萬人染病 孩童睡夢中遭咬

    2026/05/04 11:40 編譯陳成良／綜合報導
    加薩南部汗尤尼斯（Khan Younis）帳篷區外堆滿垃圾與廢棄物，當地同時出現鼠患與衛生問題。（路透）

    加薩南部汗尤尼斯（Khan Younis）帳篷區外堆滿垃圾與廢棄物，當地同時出現鼠患與衛生問題。（路透）

    根據《路透〉報導，加薩走廊（Gaza Strip）難民營出現鼠患，孩童在睡夢中遭咬傷手腳。世界衛生組織（WHO）表示，今年已通報約1萬7000起與鼠類及寄生蟲相關感染病例。

    報導指出，加薩逾200萬人因戰事流離失所，多數居住在帳篷或毀損建築中。當地居民表示，老鼠啃咬食物與物品，也會在夜間靠近睡眠中的人。

    一名3歲男童在數週前遭老鼠咬傷手部與腳趾。其父親表示，自己之後也遭咬傷。該家庭表示，目前以輪流睡覺方式看顧彼此。多名居民提到，老鼠會反覆出現，並鑽入地板與瓦片下方。現有捕鼠方式難以壓制數量。

    加薩最大醫院「希法醫院」（Al-Shifa Hospital）院長塞爾米亞（Mohamed Abu Selmia）指出，院方每天收治與鼠類相關個案，患者多為孩童、長者與病患。

    他提到，當地對鼠咬熱、鉤端螺旋體病與鼠疫等疾病的疑慮升高。世界衛生組織駐地代表范德維爾特（Reinhilde Van de Weerdt）說明，相關感染與生活環境惡化有關。

    援助機構指出，污水與垃圾處理系統在戰事中受損，廢棄物與積水集中於帳篷區周邊，成為鼠類與寄生蟲滋生的環境。

    以色列軍方單位「領土政府活動協調處」（COGAT）表示，近期已運送約90噸防治物資與逾1000個捕鼠器進入加薩。

    醫療人員評估，防治物資仍不足，相關問題在夏季可能持續存在。

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