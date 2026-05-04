日本防相訪菲商討送艦 學者：劍指中國

日本防衛大臣小泉進次郎明天將會訪問菲律賓，磋商向菲方無償轉讓日本二手「阿武隈」級護衛艦，有中國學者認為，日方此舉劍指中國，把南海變成遏制中國的前沿陣地。（法新社資料照）

日本防衛大臣小泉進次郎明天將會訪問菲律賓，磋商向菲方無償轉讓日本二手「阿武隈」級護衛艦，有中國學者認為，日方此舉劍指中國，把南海變成遏制中國的前沿陣地。

香港星島日報今天報導，日本「軍事鬆綁」動作頻頻，並有意介入南海。小泉進次郎昨天開啟亞洲之行，明日將訪問菲律賓，磋商向菲方無償轉讓日本二手「阿武隈」級護衛艦，此為上月日本高市早苗政府內閣解除具備殺傷力裝備出口禁令後首例。

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報導表示，日本近期與菲律賓越走越近，4月中，高市早苗政府廢除實施了數十年的具備殺傷力裝備出口禁令後，僅隔5天，日媒就披露政府擬修訂「自衛隊法」，增設特例條款，允許無償或低價向他國提供具殺傷力的裝備，為軍援、軍售鋪路，而對象就是菲律賓。

據分析，菲律賓海軍現役不少艦艇是美國上世紀50年代退役舊裝備，戰力參差，雖然日方擬輸出的「阿武隈」級護衛艦已服役逾30年，但對菲方而言，仍有明顯技術優勢，可即時強化菲方在南海巡邏及對峙能力。

報導引述中國政法大學國際政治系教授曹興說，「為甚麼是菲律賓？答案很簡單，因為中菲之間在南海一直存在摩擦，日本選在這個時候、用這種方式送武器給菲律賓，打的算盤可謂司馬昭之心路人皆知」。

曹興表示，日本作為域外國家，向南海周邊國家免費輸送護衛艦，刻意渲染所謂「遏制中國」的敘事，「哪裡是甚麼防衛合作？分明是在替菲律賓打氣撐腰、挑動地區對抗」。

曹興表示，更要警惕的是，日本正在為構建地區武器出口體系投石問路；除了菲律賓，印尼也對日本二手潛艇表現出興趣，日本可能想通過「便宜甚至白送」的方式，意圖把更多南海周邊國家綁上自己的防務合作網絡，把南海變成遏制中國的前沿陣地。

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