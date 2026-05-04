泰國14歲孝子打工觸電昏迷！熱心民眾「三角錐」救人驚險畫面曝光

泰國一名14歲少年打工期間觸電昏迷，熱心民眾出動三角錐及塑膠椅展開救援。（本報合成，擷取自Sittiporn Chamjaidee/臉書）

泰國中部素攀武里府近日驚傳，一名年僅14歲的少年為了負擔家計，在廟會活動工作時不慎觸電昏迷，身體僵硬地卡在鷹架，現場民眾緊急使用三角錐等物品展開救援，所幸傷者目前已恢復意識。

綜合泰媒報導，該名少年2日受僱前往當地一場寺廟活動負責安裝燈光設備，未料在爬上鷹架作業時，疑似因發生漏電而遭電擊，當場失去意識，身體僵硬地卡在鷹架上。危急時刻，現場民眾因擔心再度觸電，情急之下利用交通錐、塑膠椅等物品將少年推落地面，緊急送醫治療。

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當地粉專「เกาะติดเหตุการณ์ สุพรรณบุรี」不捨地表示，該名少年平日非常懂事，這份工作是為了幫家裡分擔經濟壓力，沒想到竟在安裝燈光時發生意外。消息傳出後，泰國網友紛紛留言為其加油，希望這位努力打拼的小勇士能順利度過難關。

最新消息指出，該名少年已恢復意識，手指也開始出現反應，傷勢正往樂觀方向發展。面對外界質疑熱心民眾的救援方式是二次傷害，家屬也特別發聲，強調每個人都是出於好意，呼籲不要責怪那些伸出援手的好心人，並對他們的機警救援表達由衷感謝。

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