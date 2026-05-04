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    宣布護航之際傳意外！油輪阿聯外海遭不明物擊中 1.5萬美軍急部署

    2026/05/04 09:54 編譯陳成良／綜合報導
    一艘油輪在阿聯外海通報遭不明物體擊中，事件發生之際美方宣布將啟動荷姆茲海峽護航行動；示意圖，非當事船隻。（歐新社檔案照）

    一艘油輪在阿聯外海通報遭不明物體擊中，事件發生之際美方宣布將啟動荷姆茲海峽護航行動；示意圖，非當事船隻。（歐新社檔案照）

    阿拉伯聯合大公國外海一艘油輪通報遭不明物體擊中。英國海事單位表示，船員均安全。此事發生之際，美國宣布將於4日啟動荷姆茲海峽護航行動，區域航運安全再度引發關注。

    根據《法新社》報導，英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）4日指出，一艘油輪在阿聯富吉拉（Fujairah）以北約144公里處通報遭「不明物體」擊中。該機構表示，目前所有船員均安全，事件仍在調查中。UKMTO並呼籲通行該區域的船隻提高警覺，謹慎航行。

    美國總統川普3日表示，美方將自4日開始護送商船通過荷姆茲海峽。美國中央司令部（CENTCOM）指出，相關行動將動用導向飛彈驅逐艦、超過100架陸基與海基航空資產、多域無人平台，以及約1.5萬名官兵。相關部署顯示，美方正強化該區域的航運安全措施。

    自4月8日停火以來，美國與伊朗之間的談判仍陷僵局。伊朗持續掌控荷姆茲海峽一帶海域，美方則採取軍事部署作為回應。

    根據海事情報公司AXSMarine資料，截至4月29日，波斯灣內仍有超過900艘商船，低於衝突初期的逾1100艘。

    目前針對油輪遭擊中的物體來源與類型，UKMTO與相關單位尚未公布進一步資訊。事件發生背景與區域局勢仍有待後續釐清。

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