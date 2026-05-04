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    首頁 > 國際

    賴清德成功訪史瓦帝尼 美國務院：台灣值得信賴能力出眾

    2026/05/04 09:19 即時新聞／綜合報導
    總統賴清德擺脫外交打壓，成功出訪史國。（圖擷自賴清德臉書）

    總統賴清德擺脫外交打壓，成功出訪史國。（圖擷自賴清德臉書）

    總統賴清德正於非洲友邦史瓦帝尼王國進行國是訪問，2日與恩史瓦帝三世國王簽署聯合公報，重申雙方深厚友誼、互信及共同價值。對此，美國國務院4日表示，台灣是美國「值得信賴且能力出眾」的夥伴，台灣與全球關係，包括與史瓦帝尼的關係，都將帶來顯著利益。

    本月2日，賴總統抵達史瓦帝尼展開國是訪問。此前，賴總統原訂4月22日至27日訪問友邦史瓦帝尼王國，因中國干預，塞席爾、模里西斯與馬達加斯加等非洲3國臨時取消總統專機飛航許可，總統府決定暫緩行程。

    路透報導，美國國務院發言人4日表示，「台灣是美國及許多其他國家值得信賴且能力出眾的合作夥伴；台灣與世界各國的關係為這些國家的公民，包括史瓦帝尼在內，帶來重大益處。」

    該發言人補充，每一位民主選舉產生的台灣總統都曾出國訪問台灣的邦交國。他強調，「賴總統的前任曾於2023年及2018年訪問史瓦帝尼，這類行程屬例行訪問，不應被政治化。」

    中國外交部長王毅近日與美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）通電話時表示，台灣是中美關係的「最大風險點」。美中領導人將於本月中旬在北京會面。

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