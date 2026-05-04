梅爾茨稱美方撤軍已討論許久 否認和川普決裂

梅爾茨在提到，儘管兩人發生爭執，但他還是不會放棄與川普的合作，且美國撤軍也並非新鮮事，關於撤軍的討論過去已持續相當長一段時間。（法新社）

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）先前因伊朗戰爭問題和美國總統川普出現言語交鋒，川普前宣布將裁撤駐德美軍5000人，引起世界關注。梅爾茨在3日播出的公開採訪中提到，儘管兩人發生爭執，但他還是不會放棄與川普的合作，且美國撤軍也並非新鮮事，關於撤軍的討論過去已持續相當長一段時間。

綜合外媒報導，梅爾茨接受「德國第一公共電視台」（ARD）的訪問在3日晚間播出，談及他與川普的關係，梅爾茨表示：「我相信良好的夥伴關係包括尊重不同意見。我是這麼做的，我認為他也是，只是目前可能稍微少了一點。」

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梅爾茨提到，他八週前才和川普見過面，雙方會隔一段較長時間才交談，不過頻率算是相當固定，只是過去一週沒有交談。《Politico》報導指出，梅爾茨在敏感議題上過於直率，已在國內引來批評，而梅爾茨在接受《ARD》訪問時也承認這種言談風險，但他表示他不會改變自己說話的方式，「我不想說起話來像一顆被磨得光滑的鵝卵石，這不是我的風格」。梅爾茨強調：「我不會放棄跨大西洋關係，也不會放棄與川普的合作。」

隨後梅爾茨試圖淡化美國撤軍的影響，他聲稱，美國突然公布將從德國基地撤出逾5000名美軍並不令人意外，不應被視為報復，「雖然可能有點誇張，但這並不是什麼新鮮事」美軍關於駐軍的決定與最近德美之間的分歧無關。

梅爾茨指出：「歐洲有一批美國士兵，是由美國前總統拜登以臨時性質部署在這裡的。關於他們撤離的問題，已經討論了相當一段時間。」他並指出，華府經常在全球範圍內調動兵力。

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