川普即將訪中 衛報社論示警：勿改變對台立場、鞏固台海現狀

美國總統川普預計本月訪問中國，與中國國家主席習近平舉行會談。（路透檔案照）

隨著美國總統川普預計本月訪問中國，北京正伺機在台灣議題上尋求突破。英國「衛報」3日發表社論呼籲川普，不應該改變對台立場，讓中國相信自己可以在不使用武力的情況下「統一」台灣，這增加了誤判或意外的風險，不符合任何人的利益，而美國也將從鞏固兩岸現狀中獲益。

社論指出，中國正持續透過對台軍事威嚇與經濟誘因雙管齊下，當川普來訪時，中國嗅到了機會。這位極度講求交易的美國總統需要達成一項貿易協議，並希望北京能向伊朗施壓。做為交換，他可能會在台灣議題上改變立場。

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中國外交部長王毅在4月30日與美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）通話時，明確將台灣議題與更廣泛的雙邊合作連結起來。北京將會樂見川普軟化美國對台立場，甚至在去年底宣布高達110億美元的軍售案後，或許會減少對台軍售。

社論指出，自1949年國共內戰結束以來，台灣始終未曾被中國共產黨統治過。習近平將統一視為其歷史定位的核心。3年前，美國情報機構評估，他已指示中國人民解放軍在2027年前為入侵做好準備，但北京必然更傾向於在不使用武力的情況下達成目標。

即使是如同去年12月在密集軍事演習中所模擬的對台封鎖行動，中國也將因此付出沉重的經濟代價，情勢也可能迅速升級。因此，中國可能會尋求持續建立軍事與經濟實力，並加強威嚇，直到明顯判斷美國不會冒險干預，或台灣感到別無選擇為止。

北京希望，美國在言辭上儘管只有微小轉變，都有助於讓「統一」對台灣來說顯得有如習近平所說的「不可避免」。

分析人士認為，中國在未來幾年內採取軍事行動的可能性極低。有些人認為，中國可能看到一個相對短暫的機會之窗，川普政府已將重心從亞洲轉移，受困於中東局勢且正在大量消耗彈藥，而台灣激增的國防支出則尚未完全發揮效用。

北京似乎確信美國正在衰退，同時自身的實力正在成長。隨著台灣將於2028年舉行總統大選，以及兩個主要反對黨在今年的地方選舉中聯手，中國也看到了台灣內部政局可能對其有利的前景。但對於台灣人民可能會積極接受「一國兩制」方案的任何殘存信念，都已因北京摧毀香港自由而徹底破滅。

北京對台灣的威嚇增加了台灣人民的疑慮，約3分之2人口將中國視為重大威脅。自1992年以來，認同自己「純粹是台灣人」的比例，已增加超過兩倍，達到63％。這是一種世代的轉變，但仍有許多人將改善與中國的關係，視為務實的選擇。

上個月，習近平接待國民黨主席鄭麗文，這是10年來的首次此類會面。鄭麗文所屬的國民黨主張與北京建立更緊密的關係，並擋下執政的民進黨所提出的400億美元特別國防預算。北京提供了經濟紅蘿蔔，但也越來越頻繁地使用大棒。台灣總統賴清德上週末訪問邦交國史瓦帝尼，但此行曾因其他國家撤銷飛越領空許可，而一度取消。

社論呼籲，一個充滿活力的民主國家，值得持續支持。川普發出的混亂訊息，可能會讓中國相信，自己可以在不使用武力的情況下「統一」台灣，但也可能導致北京採取進一步升級的步驟。這增加了誤判或意外的風險，不符合任何人的利益。

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